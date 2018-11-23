فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالوادى الجديد

أكد المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد إنه سيتم غدا السبت فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة الخارجة، لإجراء عمليات الصيانة.



وأشار الطماوي إلى أن المناطق التى سيتم فصل التيار عنها هى المعلمين والمحكمة والزهور ومحطة مياه الزهور والبجوات والزراعيين، مضيفا أنه سيتم فصل التيار لمدة ثلاث ساعات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا.



ولفت إلى أنه سيتم فصل التيار لإجراء صيانة بلوحة التوزيع الرئيسية بحى الأمل لضمان تقديم خدمة افضل للمواطنين ومواجهة زيادة الأحمال.