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حوادث

ضبط 707 هاربين من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:16 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 707 حكمًا شملت " 129 حبسًا جزئيًا، و 42 مستأنفا، و 359 غرامات و 174 مخالفة، و 4 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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