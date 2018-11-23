حل بسيط للتأكد من حقيقة العروض والخصومات في الجمعة البيضاء

"هل هذه التخفيضات حقيقية؟" هذا السؤال الذي يتردد كل عام بسبب العروض التي تقدمها المتاجر في نوفمبر، تحديدا في الجمعة البيضاء، التي توافق اليوم 23 نوفمبر.



وقام مجموعة من المستهلكين بالتحقق من الأسعار خلال الجمعة البيضاء وطوال العام، ووفقا لـ بي بي سي البريطانية أوضحت نتائجهم أن معظم المنتجات أرخص في الأوقات الأخرى من العام.



وحسبما ذكر الموقع البريطاني، فهناك طريقة واحدة ينصح باستخدامها، لكي يتأكد المستهلكون من الأسعار وذلك عن طريق تنزيل برامج تقييم وتحديد الأسعار قبل الإقبال على شراء أي منتج، ويتمكن المستهلك من خلالها التأكد من الأسعار، خاصة أن بعض المتاجر ترفع الأسعار قبل شهر نوفمبر بوقت قصير ثم يقدموا تخفيضا أكبر.



ووفقا للإحصائيات فإن 87% من تلك السلع في بريطانيا، كانت أرخص في أوقات أخرى من العام، خاصة المنتجات التقنية.