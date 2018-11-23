طفل مريض بالسرطان يناشد الرئيس بكشك لوالده وشقة بالأولى للرعاية.. فيديو وصور

إبراهيم محمد إبراهيم طفل فى عمر الزهور -12 عاما - يعانى من مرض سرطان النخاع ووالده عامل فى مقهى ووالدته ربة منزل لا يملكون من الدنيا حطام سوى فضل الله تعالى ويعيشون فى حجرة بالإيجار.



يقول محمد إبراهيم عبد اللطيف 40 سنه عامل مقهى أن محمد نجله مصاب بسرطان النخاع ويحتاج إلى علاج كيماوى وبدأت رحلة مرضه منذ سنوات أقعدته عن الذهاب إلى المدرسة بعد أن وصل إلى الصف الأول الإعدادى.



وأضاف الأب: "فوجئنا بوجود ورم سرطانى وتم إجراء عملية استئصال وتم إجراء عملية أخرى بعد عام من الأولى حيث كان يعانى من ضيق فى التنفس وتم الكشف عليه مؤخرا وجدنا أن المرض منتشر فى جسده وبمنطقة الرئة وتم تحويلنا إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 منذ 6 شهور وفوجئنا أن الورم انتشر فى الجسد ويحتاج إلى علاج كيماوى والسفر عدة مرات إلى القاهرة الأمر الذى يتطلب نفقات كبيرة ومستلزمات".



وتضيف والدة إبراهيم: إننا فقراء لا نملك سوى فضل الله تعالى فوالده يعمل بمبلغ 40 جنيها يوميا ونعيش فى حجرة بالإيجار وعند إجراء العمليات ظل 3 أشهر بدون عمل وقمنا باقتراض ما يقرب من 20 ألف جنيه من عدة جمعيات أهلية نظير إجراء العمليات فالدخل قليل واحتياجاتنا كثيرة من مأكل ومشرب وملبس وادويه وعمليات".



وناشد والد الطفل المريض، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كشك لوالدة بمدينة المنيا لكى نستطيع أن نعيش وندبر نفقات حياتنا وشقة بالمساكن الأولى بالرعاية فحياتنا صعبة للغاية وربنا يعلم أننا نعانى أشد المعاناة كما يوجد شقيقين لمحمد أحدهما بنت بالصف الرابع الابتدائى وأخرى رضيعة ويحتاجون أيضا إلى رعاية واهتمام.