مقالات الكتاب فى الصحف اليوم.. فاروق جويدة يتحدث عن مئوية الوفد.. جلال عارف يكتب: تنتصر الحياة فى الروضة.. وعلاء ثابت: من أجل دعاة يبشرون بثقافة الحياة

جلال عارف يكتب: تنتصر الحياة فى «الروضة» لكننا لن ننسى.. ولن نغفر

فاروق جويدة يكتب: مائة عام على حزب الوفد.

علاء ثابت يكتب: من أجل دعاة يبشرون بثقافة الحياة.

الأخبار





واختتم الكاتب بمناشدة الإعلامي أن يدرك ويعي أنه رسول للتنوير والتطور والحداثة وداعية للسلام الاجتماعي ومنبر للاصلاح الاجتماعي والارتقاء بالحس الوطني والوعي الثقافي والقيم السماوية والمبادئ الإنسانية العامة.





جلال عارف يكتب: تنتصر الحياة فى «الروضة» لكننا لن ننسى.. ولن نغفر



تحدث الكاتب فى مقاله عن عودة الحياة الطبيعية لأهالى قرية الروضة ببئر العبد فى شمال سيناء، رغم مرور عام مضي على مذبحة "مسجد الروضة" فى شمال سيناء، مؤكدا أننا لن ننسى هذه المأساة أبدا، ولن نغفر لمن ارتكبوها أو لمن قادوهم لذلك بأفكارهم الشيطانية وبخروجهم على الدين وخيانتهم للوطن، موضحا ان جنودنا البواسل يكتبون أنصع صفحات كفاح شعبنا من أجل الخلاص من هذا الوباء، وكتائب التعمير تغزو سيناء، تبث الحياة وتقيم المصانع والمزارع وتبنى أسس نهضة طال انتظارها.



الأهرام



فاروق جويدة يكتب: مائة عام على حزب الوفد.





تحدث الكاتب فى مقاله عن احتفال حزب الوفد فى العام المقبل، بمرور مائة عام على ميلاده كأكبر حشد وطنى شهدته مصر فى عصرها الحديث، متمنيا أن نشهد ميلاد وفد جديد لشبابه ورموزه وقدراته وثوابته وتقاليده، وهو حزب سياسى من أعرق أحزاب مصر تاريخا ودورًا وهو الآن يشهد مرحلة بناء جديدة سوف يتوجها باحتفالية تليق به فى العام المقبل وهو يكمل مائة عام من التضحيات والنضال، مؤكدا أن تكون ذكرى ميلاد الوفد احتفالية لكل المصريين فلم يكن حزبا سياسيا فقط ولكنه مازال وسيبقى من مدارس الوطنية المصرية العريقة.



علاء ثابت يكتب : من أجل دعاة يبشرون بثقافة الحياة.



فمن جانبه، كتب علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (من أجل دعاة يبشرون بثقافة الحياة) ، أشار خلاله إلى تخوف فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من محاولة إنكار البعض للسنة النبوية، والتي تنبع من الخشية أن تكون الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني خطوة تنال من السلف الصالح ورموزه من الصحابة ورواة الحديث.



وتحدث الكاتب - في مقاله - عن تطور علوم اللغويات بشكل يسمح بالتدقيق في التراث بشكل أفضل مما مضى، داعيا إلى استخدام تلك المناهج البحثية، التي تحظى باهتمام كبير في كلية دار العلوم، في التمحيص في بعض الروايات المنسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)، خصوصا تلك التى يمكن أن تتعارض مع نصوص وروح القرآن الكريم وسماحة الإسلام أو التي تغيرت ظروفها والمتعلقة بعادات قديمة لم يعد لها وجود، وكل هذا لا يمكن أن يكون انتقاصا من السنة النبوية الشريفة بل من باب الغيرة عليها وعدم استخدامها فى غير موضعها.



وأضاف أن "غاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هي أن نركز على تحديات الحاضر والمستقبل، وألا نغرق في مشكلات اندثرت أو تفاصيل لا داعي لأن تحتل كل ذلك الاهتمام أو الاستغراق في الغيبيات، مثل عذاب القبر وحساب الميت التي تصدر فيها فتاوى لا نعرف لها سندًا أو أصلا فى القرآن والسنة، بدل أن تنتشر ثقافة الحياة وتحسين ظروفها، وأن نتبع السلوكيات القويمة التي تدفع من شأن العمل والاجتهاد والإمساك بمفاتيح الحضارة والعلوم المفيدة للناس، وتقدم النموذج الحسن الذى يسهم فى ارتقاء البشرية وليس تدميرها".



وأكد الكاتب أهمية تطوير قدرات الدعاة وخطباء المساجد، وقال :"الداعية لا يمكن أن يكون عالما بحق إلا بقدرته على الإحاطة بما يدور فى المجتمع، وأن يكون على إلمام بالعلوم والإنجازات الحديثة، وليس مجرد إلقاء خطب محفوظة ومكررة عن الماضى في المناسبات المختلفة، فالماضي مهم ليعطى القدوة، بشرط أن يكون قادرا ومتفاعلا مع قضايا الحاضر والمستقبل، وإذا ما كان الداعية مفتقدا تلك العلوم، فإنه غالبًا ما سيعاديها، فالإنسان عدو ما يجهل، ومادام لم يدرس سوى الماضى فسوف يرى أن كل جديد مستغرب، إن لم يصفه بأنه بدعة وضلالة وأن كل ضلالة فى النار".



وخلص رئيس تحرير (الأهرام) بالقول "إننى على يقين من حرص فضيلة شيخ الأزهر على السلف الصالح ورموزه من الفقهاء والرواة، وهو ما لا يتعارض مع حرص الرئيس السيسى على أن يتوجه الإسلام بخطاب الحاضر والمستقبل وآلا يقف عند الماضي المجيد، فالحياة متجددة وتحتاج إلى رؤية ومعالجة لما يدور فيها، وآلا تكون القطيعة بين الماضي والحاضر، لقد سعدنا بأن تكون مناسبة مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) بداية حوار شفاف وواسع حول الخطاب الديني ومواصفات الدعاة الذين نريدهم، وأتمنى أن يتوج بعقد مؤتمر واسع، يشارك فيه الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء ومكتبة الإسكندرية وأساتذة الجامعات والكتاب ومختلف المهتمين بمستقبل هذا الوطن الذى نسعى جميعا إلى تقدمه ورفعته".





الوفد



وجدى زين الدين يكتب: انتفاضة الوفديين ضد المغالطات والمهاترات



تحدث الكاتب فى مقاله عن الأحداث الأخيرة التى تلت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكدا ان انتفاضة الوفديين للدفاع عن حزبهم ضد كل متطاول أو متجاوز هى ظاهرة ديمقراطية صحيحة تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الحزب العريق به رجال أقوياء أشداء يذودون عنه وقت الشدائد والمحن، والمشهد الرائع الذى شهده أمس بيت الأمة، من جموع الوفديين يؤكد أنه لا مكان داخل الحزب لكل متجاوز يخرج عن العقيدة الوفدية الثابتة والراسخة منذ قرن من الزمان.





الوطن



عماد الدين أديب: تفسيرات شريرة تؤدى لنتائج خاطئة



يرى الكاتب فى مقالة أن مجتمعنا تعانى من أزمة كبرى فى ترجمة معانى المفردات والكلمات وتحويلها إلى صفات وأحكام قطعية، او على عكس معناها الحقيقى أو المراد تحقيقه، مفسرًا: "مثلًا: نحن نصف الاعتدال بأنه تخاذل.. نحن نفهم السلام على أنه استسلام.. نفهم فصل الدين عن السياسة على أنه علمانية وانحراف عن ثوابت العقيدة.. نفهم التسامح على أنه تنازل عن مبادئ الدين الإسلامى لصالح عقائد وديانات أخرى.. نفهم التحالف الاستراتيجى مع دولة ما على أنه بيع للسيادة الوطنية لقوى إقليمية أو دولية.. ونفهم التعاون العسكرى أو المناورات المشتركة على أنها احتلال عسكرى مقنّع".



وأكد الكاتب أننا نعيش فى زمن ردىء فكريًا، مأزوم ماليًا، معقد نفسيًا، مضطرب سياسيًا، مضطرب من ناحية القيم، يسعى إلى تفسير الأحداث والقرارات والمواقف والمبادئ ليس حسب الحق والحقيقة، ولكن طبقًا للأهواء والمصالح الشريرة.





المصرى اليوم



سليمان جودة: الوزير الذى خذلناه!



تحدث الكاتب، فى مقاله عن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، مؤكدا أن "الشربينى" كان على حق تمامًا، عندما قرر احتساب عشر درجات فى شهادة كل طالب، على مدى الانضباط فى المدرسة، وعلى مدى الالتزام فى الفصل، وفى أثناء الدرس، وفى العلاقة مع الزملاء، وفى كل شىء له علاقة بالسلوك العام، لأن حسب التجارب التعليمية الناجحة فى كل الدول، المدرسة، خصوصًا فى مراحل التعليم الأولى، إنما هى للتربية، قبل أن تكون للتعليم.

في عموده (بدون تردد) بصحيفة (الأخبار) ، كتب محمد بركات تحت عنوان (الإعلام والمجتمع) "إنه لا خلاف بيننا جميعًا على الأثر الكبير للاعلام وأجهزته ومؤسساته المختلفة والمتنوعة على جميع المجتمعات، وما يمكنه أن يدفع بها للأمام على طريق الحداثة والتطور وحرية الرأي وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذا ما قام بدوره الإيجابي والصحيح في تنوير الوعي الاجتماعي والثقافي، وإعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية العامة".وأضاف الكاتب "أن للإعلام أثرًا سلبيًا، إذا ما أخطأ الطريق وتحول إلى أداة للإثارة والبلبلة لدى الرأي العام، وساهم بسوء القصد أو قلة الوعي والخبرة والافتقار إلي المهنية، في زرع الفتن وهدم القيم والدعوة للجهالة والتخلف".وتابع: يتعاظم دور الإعلام وتتسع دائرة تأثيره بالإيجاب أو السلب، في المراحل الانتقالية من حياة الشعوب والدول، في ظل السيولة الاجتماعية السائدة في تلك المراحل، وما تتصف به الشعوب المعايشة لهذه الحالة من حساسية خاصة، واستنفار عام في المشاعر وحدة في ردود الأفعال.وأكد ضرورة أن يتوافر للقائمين على هذه المهنة والمتصدين للعمل الإعلامي، قدر مناسب من العلم والثقافة والمعرفة الموسوعية العامة؛ بما يتيح لهم الوعي الدائم والصحيح بأهمية وخطورة المهمة الملقاة على عاتقهم، وحدود الدور والواجب المسند إليهم، وبما يجعلهم مدركين لعظم هذا الواجب وتلك المسئولية، وانعكاساته المتوقعة بالإيجاب أو السلب على عموم الناس وخاصتهم، ويتطلب ذلك بجانب الإلمام الثقافي الواسع، فهما مجتمعيًا عميقًا.