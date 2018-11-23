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منوعات

شاهد.. بلطجي يعتدي على سائق تاكسي بالسكين بسبب كلب

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات مرعبة لحظة إخراج بلطجي سكين متجهًا نحو تاكسي، قبل أن يحاول مهاجمة السائق عبر نافذة سيارته الأجرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شاهد المارة في رعب رجل غريب يرتدي ترنج اسود، يضرب بالسكين على زجاج السيارة الأجرة، في منطقة بينويل بريطانيا ، في وضح النهار.

ويعتقد أن الحادث وقع بعد أن أصاب السائق، كلب الرجل المعتدي أثناء مروره عبر الطريق.

فيما قال أصدقاء السائق إنه "مصاب بجروح" ولكنه لم يصب بأذى.


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