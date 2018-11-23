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أخبار البلد

أمين اتحاد عمال مصر يوضح حقيقة وجود لاستمارة 6 فى قانون العمل الجديد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:05 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العضو النقابى يجب أن يكون مزودا بالعلم متسلحا بقانونى النقابات العمالية والعمل تماشيا مع الدستور إلى جانب اتفاقيات العمل الدولية والعربية مطالبا بالبعد عن التفسير الخاطئ لمادة الشخصية الاعتبارية فى قانون النقابات مع استغلال القانون للصالح العام وليس للحصانة الشخصية كما يدعى البعض.

جاء ذلك أمام المشاركين فى المؤتمر الأول للحقوق والواجبات فى العمل النقابى الذى عقد بالإسكندرية بحضور المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد لشئون التدريب والتثقيف وممدوح محمدى الأمين العام المساعد للاتحاد العام وفتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية.

وأضاف "وهب الله": "علينا بتغليب مصلحة الوطن وأن نستعد لتطبيق قانون العمل الجديد والذى سوف يحافظ على التوازن فى علاقات العمل داخل العملية الإنتاجية، مشروع القانون الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باتفاق جميع الأطراف المعنية نص على إنشاء لجان تحفظ التوازن فى العلاقات بين طرفى الإنتاج".

وأوضح أمام عمال إسكندرية الذين يمثلون 40 % من قوة العمل فى مصر أنه لا وجود لاستمارة "6" فى قانون العمل الجديد ولاتحديد لمدة عقد العمل ولافصل للعامل إلا بحكم قضائى وأن التأمين الاجتماعى سيتم على كامل الأجر.

وتابع أن هذه النصوص القانونية هدفها توفير الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص الذى يساهم بجدية فى تنمية الاقتصاد القومى لافتا إلى أن مشروع القانون الذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب يقضى بإنشاء محاكم عمالية لأول مرة على غرار محاكم الأسرة والاقتصادية لسرعة البت فى القضايا المعروضة مشددا على التناغم بين العمال وأصحاب الأعمال ضرورة لإعطاء نتائج ايجابية لصالح الوطن ومن أجل هذا قرر الاتحاد العام دعوة أصحاب الأعمال والأجهزة التنفيذية للزيارات الميدانية المشتركة لمواقع العمل للحل السريع لإزالة كل المشكلات والعوائق.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة بالنواب انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذى تقدم به التنظيم النقابى مطالبا د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى سرعة تقديم مشروع متوازن ليتم إخراج مشروع وطنى متكامل لعرضه على الجلسة العامة للمجلس مما يضمن الاستثمار الآمن لأموال المنتفعين لـ700 مليار جنيه حاليا حتى يتحقق التوازن بين دخول أصحاب المعاشات وأسعار السلع والخدمات من خلال زيادة سنوية تلقائية.
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