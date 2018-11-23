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منوعات

جاى تشو يعلن مشاركته فين ديزل بطولة فيلم xx4

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:18 م
فان ديزل
فان ديزل
أ ش أ
أعلن نجم فن البوب التايواني "جاى تشو" عن مشاركته النجم "فين ديزل" عن مشاركته فى فيلم الحركة الجديد (أكس أكس 4).

والنجم البوب التايوانى معروف باسم "ملك الماندوبوب" (موسيقى الماندرين الشعبية) عبر آسيا، وقد ظهر لأول مرة فى فيلم روائي طويل تحت عنوان (جرين هورنت).

كما تشارك النجمة الصينية "زوى زانج"، والتي عملت بشكل وثيق مع "جاكي شان" طوال مسيرتها الفنية.

وسيتم إنتاج الفيلم جزيئا من قبل شركة إنتاج شركة (ديلى ريس فيلمز) بالتعاون مع (ذا أتش كوليكتي)، إلى جانب عدد من المنتجين الفنيين أمثال "جاكى تشانز" و ستار ليمى ميديا".
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