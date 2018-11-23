ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:20 م
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 13، علمًا بأن من المتوقع أن تتغير درجة الحرارة على مدار الأسبوع للتراوح ما بين 26 درجة و28 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24– الصغرى 14، أما الأحد 24/15 ، و الاثنين 25/15، والثلاثاء 26/14، و الاربعاء 26/16 ، والخميس 25/17.

مطروح: العظمى 22- الصغرى 12، و الاحد 23/13 و الاثنين 24/13 ، والثلاثاء 24/14 والاربعاء 26/16.

الغردقة: العظمى 28، والصغرى 17، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 20، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد أعمال أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو وصور

نادية الجندي تكشف عن أهم العيوب في شخصيتها

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

كواليس تغيير قيادات الصناعة.. الهدف المعلن ضخ دماء جديدة والأمر لا يخلو من خلافات

الأهلى يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كارتيرون

الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم الأوروبية

وزيرة البيئة توجه رسالة للعالم خلال ماراثون الدراجات بشرم الشيخ..فيديو

بورصة الدواجن .. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

موعد مباراة الاهلى القادمة

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 23 -11-2018

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

تضامن البرلمان: حرمان الطفل الثالث من الدعم سيترتب عليه مشاكل اجتماعية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو وصور
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الأمطار.. فيديو
وزيرة البيئة توجه رسالة للعالم خلال ماراثون الدراجات بشرم الشيخ..فيديو
شاهد.. كيف تتخلص من مخاوفك بالعلاج بالخيال
غرفة الأخشاب: منتج الأثاث ليس نمطيا ويجب تطويره بشكل سريع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟