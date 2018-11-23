تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 13، علمًا بأن من المتوقع أن تتغير درجة الحرارة على مدار الأسبوع للتراوح ما بين 26 درجة و28 درجة.
الإسكندرية: العظمى 24– الصغرى 14، أما الأحد 24/15 ، و الاثنين 25/15، والثلاثاء 26/14، و الاربعاء 26/16 ، والخميس 25/17.
مطروح: العظمى 22- الصغرى 12، و الاحد 23/13 و الاثنين 24/13 ، والثلاثاء 24/14 والاربعاء 26/16.
الغردقة: العظمى 28، والصغرى 17، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.
شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 20، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 13، علمًا بأن من المتوقع أن تتغير درجة الحرارة على مدار الأسبوع للتراوح ما بين 26 درجة و28 درجة.
الإسكندرية: العظمى 24– الصغرى 14، أما الأحد 24/15 ، و الاثنين 25/15، والثلاثاء 26/14، و الاربعاء 26/16 ، والخميس 25/17.
مطروح: العظمى 22- الصغرى 12، و الاحد 23/13 و الاثنين 24/13 ، والثلاثاء 24/14 والاربعاء 26/16.
الغردقة: العظمى 28، والصغرى 17، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.
شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 20، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.