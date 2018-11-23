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ديني

وزير الأوقاف: رسالة الإسلام كلها رحمة وسماحة وبر.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:23 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رسالة الإسلام كلها رحمة وعدل وسماحة وبر ووفاء، والناس منه أصناف، منوهًا بأن هناك صنفا نريد أن نحمله للعالمين، وهو ما علمنا إياه رسول الله.

وأضاف «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «عالمية الرسالة المحمدية.. كما يجب أن نفهمها»، أن –صلى الله عليه وسلم- قال: «أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» وفي رواية أخرى: «خير النَّاس أنفعهم للنَّاس»، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

وأوضح أن كلمة الأخ الواردة بالحديث، تشمل الأخ في الإنسانية، فقالوا الناس إما نظير لك في الخلق أو أخ لك في الإنسانية، والمؤمن هو من يحمل الخير للعالمين، ويحب الخير والسلام والأمن للبشرية جمعاء، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا -صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولم يبعثه رحمة للمسلمين وحدهم، ولا المؤمنين وحدهم ولا للموحدين وحدهم.

حضر الصلاة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والتي أقيمت بمسجد الروضة قرية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تزامًنا مع مرور الذكرى السنوية على الحادث الإرهابي الذي شهدته المدينة.
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