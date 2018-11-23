تصدع برج سكني 13 طابقا بمنطقة فيصل وإخلاء العقارات المجاورة.. صور

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء الدكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، العقارات المجاورة لعقار بمنطقة فيصل عقب تصدعه وظهور شروخ بداخله.



البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بتصدع أحد العقارات بمنطقة فيصل، وعلي الفور انتقلت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلي موقع البلاغ.



وتبين أن العقار مكون من 13 طابقا، وبه بعض التصدعات والشروخ، فتم إخطار محافظة الجيزة، وإخلاء العقارات المجاورة من السكان.



وكشفت مصادر أمنية، أن العقار مكون من 10 طوابق سليمة، و3 طوابق أخري تم بناؤها بالمخالفة أثرت علي العقار، مما أثار تخوف الأهالي في العقارات المجاورة.

