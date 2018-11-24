المدن الذكية.. توجه دولة يتواكب مع متطلبات العصر.. قطاع الاتصالات يطرح رؤى جديدة بمعرض كايرو اى تى .. الإفصاح عن تكنولوجيات جديدة فى البنية التحتية والطرق

* المصرية للاتصالات توقع عقدا مؤخرا لتطوير بنية تحتية بالمدن الذكية

* طرح رؤى الذكاء الاصطناعى فى تطوير المدن والطرق خلال كايرو اى سى تى



تعتبر المدن الذكية على رأس اهتمامات الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة لما لها من اهمية من التحول الرقمى للمجتمع وهو اتجاه واضح للحكومة المصرية وياتى تاكيدا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتخاذ بكل وسائل التكنولوجيا لتسهيل سبل الحياة على المواطنين والالتحاق بكل سبل التطور الرقمى.



ومن المقرر ان يعرض عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال معرض كايرو اى سى تى المقرر انعقاده الاحد القادم العديد من المشاريع الكبرى فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها ما يتعلق بالمدن الذكية.



ويشمل معرض كايرو اى سى تى مؤتمرا خاصا يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي،وتاثير ذلك على المدن الذكية وتطورها اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض بدلا من تدخل البشر، ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كل من النقل البري والنهري والجوي والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا



وياتى دعم المدن الذكية على اولوية الكثير من الشركات فمؤخرا اعلنت المصرية للاتصالات عن عقد مع شركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل منظومة الاتصالات الحديثة والمتطورة داخل المدن الذكية والمجتمعات الرقمية، حيث سيتيح هذا التعاون تقديم أحدث خدمات الاتصالات والوسائط المتعددة والخدمات ذات القيمة المضافة للمدن الذكية والتجمعات السكنية المغلقة.



وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE:" تسعى الشركة المصرية للاتصالات لفتح آفاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية بما يعزز جودة وكفاءة خدمات الاتصالات التي تقدمها المصرية للاتصالات داخل تلك المجتمعات، وسعداء بالتعاون مع شركة فايبر مصر وما تتمتع به من خبرات واسعة في هذا المجال مما يسهم في تطوير البنية التحتية الذكية لخدمات الاتصالات في التجمعات السكنية المغلقة".



وأوضح البحيري أن هذا التعاون يعد استكمالا لاستراتيجية المصرية للاتصالات للتوسع فى تقديم خدمات الاتصالات والبنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدةوتنفيذ أحدث تطبيقات المدن الذكية والتحول الرقمي بما يؤهلها من تطبيق أحدث التقنيات الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية.



وصرح المهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إتاحة أحدث خدمات الاتصالات والإنترنت والخدمات الصوتية وخدمات الحماية والمراقبة بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية بالوسائط المتعددة لجميع وحدات التجمعات السكنية المغلقة والمدن الذكية الجديدة وكافة هذه الخدمات تتاح بسرعات عالية جدا وجودة فائقة كما تتضمن أيضا خدمة عملاء بمستوى عال على مدار الساعة وصيانة دورية مستمرة تتيح استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.



وأشار مكي أن فايبر مصر تمتلك استراتيجية قوية ترتكز على المساهمة في زيادة التنمية التكنولوجية في السوق المصري عن طريق دعم البنية التحتية وتطويرها باستمرار وجعلها مواكبة للتطور العالمي ودعم التحول الرقمي في جميع المجالات.



جدير بالذكر أن مصر تشهد انتشارا وتوسعا في المجتمعات الجديدة بالتزامن مع الإقبال الواسع والمتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات التحول الرقمي في أوساط الأفراد والشركات، الأمر الذي يشكل قوة دافعة للتحول نحو المدن الذكية،وتدعم شركة فايبر مصر هذا النمو بشدة من خلال المشروعات العملاقة المشاركة فيها مثل المدن والطرق الجديدة والمشروعات المجاورة لها وايضا المشروعات القومية لتحسين البنية الأساسية في قطاعي التعليم والنقل، كما تُعد الشركة المصرية للاتصالات أول وأقدم مشغل اتصالات متكامل في مصر بما يتضمنه ذلك من توفير خدمات الاتصالات للثابت والمحمول والتقنيات الحديثة بمستوى احترافي، بالإضافة إلى التوسع فى تزويد المجتمعات العمرانية الجديدة بالبنية الأساسية وتقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال توفير حلول متكاملةتتوافق مع الطلب المتنامى لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.



من جانبها تقوم عدد من الشركات الكبرى العاملة بمصر بتطوير تكنولوجيات المدن الذكية ولا سيما اورنج وهواوى واريكسون واتصالات مصر وغيرها

