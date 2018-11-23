وزيرة الهجرة تفتتح غدا أضخم معرض للمشروعات التنموية والعقارية المصرية بلندن

توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في أضخم معرض في أوروبا «عقارات مصر» الذي تنظمه مؤسسة الأهرام وشركة «سبكترم» للاستشارات، بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام في قاعة إكسل شرق لندن، بمشاركة الدكتورة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.



ويضم المعرض كافة المشروعات القومية في مجال الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة الدولة التنموية.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المعرض يعد نافذة جديدة للترويج عن السوق العقاري المصري في العواصم الأوروبية، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، متماشيا مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري بالخارج، ما يؤكد أهمية المعرض ويزيد من قوته ومميزاته، حيث يعد فرصة جيدة بهدف تسويق العقار المصري وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المعرض يحظى باهتمام ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج المتكررة بطرح وحدات لهم في المشروعات السكنية الجديدة، حيث يشهد المعرض أكبر مساحة عرض لمشروعات وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة ومختلف المشروعات الإسكانية القومية، في تلبية لحلم المصري المغترب بتملك وحدة في وطنه تربط أبناءه بجذورهم، مهما طالت به الغربة تزال العودة لبلاده رغبة ملحة، ويسعى مع كل فرصة لأن يمتلك أرضا أو مسكنا في بلده الأم حتى يعود إليه في يوم من الأيام، كذلك حرصه الشديد على ربط أبنائه بوطنه، ويمثل المسكن عاملا هاما في ذلك.



كما وجهت الوزيرة الدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة في المعرض والاستفادة من وجود كبرى الشركات العقارية، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج بتملك وحدات في وطنهم الأم.