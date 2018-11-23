مصر تؤسس وقفا خيريا بنظام الاكتتابات والأوراق المالية لدعم التعليم.. طارق شوقي: هدفنا ضمان استمرارية المجانية التعليمية والجودة..والخبراء: الفكرة جيدة وتحتاج لرقابة وحسن إدارة

* وزارة الأوقاف تسهم بنحو 100 مليون جنيه كل عام في رأس مال صندوق دعم التعليم

* وزير التعليم:

اتفقنا مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية على المساهمة في الصندوق كنوع من المشاركة المجتمعية

* نائب وزير التعليم:

هدفنا استدامة الصرف على تطبيق النظام التعليمى الجديد والحفاظ على مخرجاته

* خبير تربوي: