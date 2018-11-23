أفغانية تبيع ابنتها مقابل 3 آلاف دولار لإطعام أطفالها.. صور

أُجبرت أمٌ يائسة على بيع ابنتها ذات الـ6 أعوام، لتتمكن من إطعام أبنائها الآخرين.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، لجأت بعض العائلات الجائعة في أفغانستان إلى بيع أطفالها في محاولة للنجاة من الجفاف الذي يصيب البلاد بالشلل التام.



وداخل مخيم آيل للسقوط بالقرب من مدينة هرات الأفغانية، قال العديد من الآباء للصحفيين إنهم وافقوا على بيع أطفالهم الذين لا يتجاوز بعضهم عمر الأربع سنوات حتى يتمكنوا من شراء الطعام.



وشرحت إحدى أمهات المخيم لقناة الـ"سي إن إن"، كيف باعت ابنتها الصغيرة التي تدعى "عقيلة" والتي يمتلكها رجل مسن في مخيم مجاور لعائلتها.



وقالت الأم إنها هربت من قريتها هي وأبنائها الثلاث بسبب الجفاف الشديد الذي يضرب البلاد.



وتابعت قائلة "لتفادي المجاعة بين أطفالي، أعطيت ابنتي لرجل مسن مقابل حوالي 3000 دولار ولكن حصلت على 70 دولارا فقط حتى الآن، لم يكن لدي مال ولا غذاء ولا معيل حيث توفي زوجي منذ فترة".