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أخبار البلد

وزير الطيران يطمئن على انتظام الرحلات بمطار القاهرة في ظل عدم استقرار الطقس

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم، مبنى الركاب رقم 1 و3 بمطار القاهرة الدولي وزار صالات السفر والوصول وتابع تشغيل الرحلات الجوية وتأكد من انسيابية الحركة الجوية وانتظام الرحلات في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأعطى وزير الطيران، بعض الملاحظات والتوجيهات بالاهتمام بالنظافة العامة وخاصة مناطق الخدمات ومداخل ومخارج المطار ودورات المياه والعمل على تقديم سبل الراحة للركاب وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم، كما وجه بضرورة الحد من ظاهرة التكدس داخل وخارج المطار، مؤكدا علي أهمية الاهتمام بالشكل الجمالي لمدخل المطار. 

وأكد المصري على التنسيق والتعاون المستمر مع الأجهزة المعنية بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب.
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