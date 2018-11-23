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أخبار البلد

وزير الطيران يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أجرى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، زيارة تفقدية مفاجئة، اليوم الجمعة، لمطار الغردقة الدولى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التطويرية التى وجه بإنهائها خلال زياراته الماضية للمطار.

وجه وزير الطيران، بسرعة الإنتهاء من تطوير مبنى الركاب رقم (2)بمطار الغردقة، وأعطى تعليماته بضرورة التيسير على الركاب وتقديم التسهيلات اللازمة لهم خاصة فى أوقات الذروة.

وتعد الغردقة من المقاصد السياحية الجاذبة التى يختارها الكثير من السائحين للاستمتاع بالمناخ الشتوي المصرى.
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