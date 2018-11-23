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ثقافة

وزير الآثار: افتتاح 3 قاعات من متحف الحضارة قريبا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
الأقصر : علاء المنياوي
كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنه من المقرر افتتاح 3 قاعات في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط خلال الربع الأول من عام 2019.

وأشار العناني إلى أنه جار العمل على الانتهاء من 3 قاعات منها قاعة الموامياوات الملكية بالمتحف خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

وأضاف خلال جولته التفقدية بمتحف الأقصر، إنه من المقرر زيارة عدة مواقع أثرية خلال الأسابيع القليلة القادمة أبرزها، متحف الحضارة والمعبد اليهودي.
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