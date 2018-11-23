وزير الآثار: افتتاح 3 قاعات من متحف الحضارة قريبا

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنه من المقرر افتتاح 3 قاعات في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط خلال الربع الأول من عام 2019.
وأشار العناني إلى أنه جار العمل على الانتهاء من 3 قاعات منها قاعة الموامياوات الملكية بالمتحف خلال الـ 3 أشهر المقبلة.
وأضاف خلال جولته التفقدية بمتحف الأقصر، إنه من المقرر زيارة عدة مواقع أثرية خلال الأسابيع القليلة القادمة أبرزها، متحف الحضارة والمعبد اليهودي.
وأشار العناني إلى أنه جار العمل على الانتهاء من 3 قاعات منها قاعة الموامياوات الملكية بالمتحف خلال الـ 3 أشهر المقبلة.
وأضاف خلال جولته التفقدية بمتحف الأقصر، إنه من المقرر زيارة عدة مواقع أثرية خلال الأسابيع القليلة القادمة أبرزها، متحف الحضارة والمعبد اليهودي.