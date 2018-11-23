بالإجماع.. أعضاء الجمعية العمومية للبيطريين يطالبون بشطب منى محرز

طالب جموع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للأطباء البيطريين، بشطب الدكتور مني محرز نائبة وزير الزراعة.



ورفض نقيب الأطباء البيطريين، قرار الجمعية العمومية بالإجماع، قائلا: "عيبا علينا".



وجاء ذلك في مؤتمر الجمعية العمومية غير العادية الأطباء البيطريين، بحضور اكثر من 500 طبيب من جميع أنحاء الجمهورية.



وعلي رأس الحضور، نقيب البيطريين خالد فاروق العامري، والأمين العام السيد عبيد، و وكيل النقابة البدري أحمد ضيف، وعلي سعد علي الأمين العام المساعد ومنسق الجمعية وأمين الصندوق محمد نبيل جمعه والأمين المساعد أشرف قاسم.