هبة عبد الغني تقترب من انتهاء تصوير حشمت في البيت الأبيض

أوشكت هبة عبد الغني على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل " حشمت في البيت الأبيض"، ولم يتبقى لها سوى 4 أيام وتنتهي من تصوير العمل تماما، على أن تستكمل تصوير المسلسل الاثنين المقبل على طريق مصر أسكندرية الصحراوي.



وتجسد هبة خلال أحداث المسلسل، شخصية زوجة حشمت الشخصية التي يجسدها بيومي فؤاد وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية خاصة أن أحداث المسلسل تدور في قالب كوميدي خفيف.



"حشمت في البيت الأبيض" عمل كوميدي من نوعية الميني دراما التي تتكون من 13 حلقة، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، هبة عبد الغني، إنعام سالوسة، إسلام جمال، رانيا ملاح، وأسماء جلال، وهنا زهران, تأليف ورشة يشرف عليها المؤلف محمد الشواف مسئول تطوير المحتوى بالشركة المنتجة، وإخراج مصطفى فكري.