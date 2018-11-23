ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن: انطلاق أول قافلة طبية مجانية لمنطقة دار السلام

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:50 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
شارك النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى أول قافلة طبية ظهر اليوم الجمعة، في مدرسة محمد نجيب الابتدائية، بمنطقة دار السلام، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين فى مختلف التخصصات، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والعميد طارق اليمني رئيس حي دار السلام.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بالمكان، التي شملت تخصصات الأطفال، والباطنة، وعظام، والجهاز الهضمى، والرمد، وجراحة الفم، والإسنان، وانف واذن وحنجرة، والنساء، والجلدية، ومخ وأعصاب، ومسالك بولية، مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.

ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز، "أن القافلة الطبية تعد من أكبر القوافل الطبية علي مستوي جمهورية مصر العربية، التي دشنت في منطقة دار السلام، والتي تحمل 17 تخصص لمدة يوم واحد.

وأوضح "عبد العزيز"، أن الحزب يستهدف تنظيم عدد من القوافل الطبية في كافة أحياء القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف و العلاج المجاني، بالإضافة إلى تقديم القوافل الطبية للخدمات الصحية للكشف علي فيروس سي، ضمن الحملة القومية للقضاء علي المرض.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يضع خدمة المواطن كأولوية أولي من خلال حملة "احنا معاك " التي دشنها الحزب وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وتشمل تقديم الخدمات الطبية المباشرة من خلال القوافل الطبية، بالإضافة إلي منافذ بيع السلع الغذائية بسعر التكلفة والمنتشرة في أرجاء المحافظة بواقع 25 منفذًا من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتابع:"قد قام الأطباء بعمل مسح شامل للسكر والضغط، كما يتم حاليا توقيع الكشف الطبى المجانى على الحالات المرضية، لجميع الأعمار فى كل التخصصات وتوفير الادوية اللازمة لهم.

وقد تقدم نائب دار السلام، بالشكر لكل فريق وطاقم الاطباء، المشاركين في القافلة الطبية، مؤكدا أنه يسعى لايجاد القوافل الطبية بشكل مستمر وذلك لتخفيف الأعباء المادية على أبناء الشعب المصرى الغير قادرين والذين يجدون صعوبة فى توفير الرعاية الصحية اللازمه لهم ولأبنائهم.
loading...

ترشيحاتنا

بريطانية تعتنق الإسلام للزواج من أفريقي يصغرها بـ 20 عاما

هؤلاء أكثر لاعبين حصلوا على كارت أحمر فى تاريخ مباريات كرة القدم

ياسمين عبدالعزيز تتصدر جوجل بعد طلاقها

سالى عبد السلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة .. صور

المرور: غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر.. فيديو

سيول المحافظات جرس إنذار للمحليات..صور

أفغانية تبيع ابنتها مقابل 3 آلاف دولار لإطعام أطفالها.. صور

مدرب محمد صلاح: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

الوزراء: ٤٤.٥٠ مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

رفضت الرجوع لخطيبها وارتبطت بغيره.. فانتقم منها بالذبح

خروج الأهلي من البطولة العربية يمهد للصلح بين الوصل وجماهيره

لاعب بارما الإيطالي : محمد صلاح يمتلك كل مقومات البطل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

فيديو

اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر ولبنان مازال ضعيفا.. فيديو
غلق بوغاز رشيد وتوقف سوق الجمعة بالبحيرة بسبب الأمطار ..فيديو وصور
بالأرقام.. شناوي الأهلي ليس حارس مصر الأول..فيديو
الرئيس السيسي يتفقد أعمال أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو وصور
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟