مستقبل وطن: انطلاق أول قافلة طبية مجانية لمنطقة دار السلام

شارك النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى أول قافلة طبية ظهر اليوم الجمعة، في مدرسة محمد نجيب الابتدائية، بمنطقة دار السلام، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين فى مختلف التخصصات، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والعميد طارق اليمني رئيس حي دار السلام.



وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بالمكان، التي شملت تخصصات الأطفال، والباطنة، وعظام، والجهاز الهضمى، والرمد، وجراحة الفم، والإسنان، وانف واذن وحنجرة، والنساء، والجلدية، ومخ وأعصاب، ومسالك بولية، مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.



ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز، "أن القافلة الطبية تعد من أكبر القوافل الطبية علي مستوي جمهورية مصر العربية، التي دشنت في منطقة دار السلام، والتي تحمل 17 تخصص لمدة يوم واحد.



وأوضح "عبد العزيز"، أن الحزب يستهدف تنظيم عدد من القوافل الطبية في كافة أحياء القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم خدمات الكشف و العلاج المجاني، بالإضافة إلى تقديم القوافل الطبية للخدمات الصحية للكشف علي فيروس سي، ضمن الحملة القومية للقضاء علي المرض.



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يضع خدمة المواطن كأولوية أولي من خلال حملة "احنا معاك " التي دشنها الحزب وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وتشمل تقديم الخدمات الطبية المباشرة من خلال القوافل الطبية، بالإضافة إلي منافذ بيع السلع الغذائية بسعر التكلفة والمنتشرة في أرجاء المحافظة بواقع 25 منفذًا من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.



وتابع:"قد قام الأطباء بعمل مسح شامل للسكر والضغط، كما يتم حاليا توقيع الكشف الطبى المجانى على الحالات المرضية، لجميع الأعمار فى كل التخصصات وتوفير الادوية اللازمة لهم.



وقد تقدم نائب دار السلام، بالشكر لكل فريق وطاقم الاطباء، المشاركين في القافلة الطبية، مؤكدا أنه يسعى لايجاد القوافل الطبية بشكل مستمر وذلك لتخفيف الأعباء المادية على أبناء الشعب المصرى الغير قادرين والذين يجدون صعوبة فى توفير الرعاية الصحية اللازمه لهم ولأبنائهم.