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محافظات

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:54 م
وزيرة البيئة تقود
وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ
ايمن محمد
انطلق اليوم ماراثون الدراجات بمدينة شرم الشيخ تحت شعار المحافظة على البيئة، ويأتى هذا الماراثون على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من المشاركين بالمؤتمر من مختلف الجنسيات فى السباق والذى يبلغ مسافة 8 كيلومترات متر من ميدان سوهو حتى حديقة السلام.

ويهدف السباق في إطار توعية الجمهور بأهم القضايا البيئية التي تواجه مصر والعالم أجمع، وهي قضية حماية التنوع البيولوجي والتي تستلزم نشر الوعى بشأن آثارها بين فئات المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم حماية البيئة بالتشارك مع المواطنين، للمساهمة في حماية والحفاظ على سلامة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تلك المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء أهمية مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، من خلال اللجوء إلى استخدام الدراجات كبديل عن السيارات ووسائل النقل الأخرى الملوثة للبيئة في المسافات القصيرة.
وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور
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