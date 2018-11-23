9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعيتها العمومية الطارئة اليوم الجمعة بدار الحكمة، مطالبين من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ٩ مطالب وهي: مصر وأمنها الغذائي في خطر بدون الأطباء البيطريين، عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، كيان مستقل للطب البيطري من أجل النهوض باقتصاد الوطن.



بالإضافة إلى تغيير شامل في سياسات الطب البيطري لصالح البلد، إقرار قانون الصحة البيطرية الجديد حبيس الأدراج لدى وزارة الزراعة منذ عام ونصف، تمكين الطبيب البيطري من مهنته مثل تمكين المرأة والشباب، الطب البيطري أمن مصر القومي، الجمعية العمومية للبيطريين تدق ناقوس الخطر من أجل صحة المصريين وسلامة الغذاء.



وجاء ذلك في مؤتمر الجمعية العمومية غير العادية الأطباء البيطريين، بحضور أكثر من 500 طبيب من جميع أنحاء الجمهورية.



وجاء على رأس الحضور الجمعية، نقيب البيطريين خالد فاروق العامري، والأمين العام السيد عبيد، ووكيل النقابة البدري أحمد ضيف، وعلى سعد على الأمين العام المساعد ومنسق الجمعية وأمين الصندوق محمد نبيل جمعه والأمين المساعد أشرف قاسم.