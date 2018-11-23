ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
محمد غالى - عمرو سيد
عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعيتها العمومية الطارئة اليوم الجمعة بدار الحكمة، مطالبين من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ ٩ مطالب وهي: مصر وأمنها الغذائي في خطر بدون الأطباء البيطريين، عودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، كيان مستقل للطب البيطري من أجل النهوض باقتصاد الوطن.

بالإضافة إلى تغيير شامل في سياسات الطب البيطري لصالح البلد، إقرار قانون الصحة البيطرية الجديد حبيس الأدراج لدى وزارة الزراعة منذ عام ونصف، تمكين الطبيب البيطري من مهنته مثل تمكين المرأة والشباب، الطب البيطري أمن مصر القومي، الجمعية العمومية للبيطريين تدق ناقوس الخطر من أجل صحة المصريين وسلامة الغذاء.

وجاء ذلك في مؤتمر الجمعية العمومية غير العادية الأطباء البيطريين، بحضور أكثر من 500 طبيب من جميع أنحاء الجمهورية.

وجاء على رأس الحضور الجمعية، نقيب البيطريين خالد فاروق العامري، والأمين العام السيد عبيد، ووكيل النقابة البدري أحمد ضيف، وعلى سعد على الأمين العام المساعد ومنسق الجمعية وأمين الصندوق محمد نبيل جمعه والأمين المساعد أشرف قاسم.
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
9 مطالب للأطباء البيطريين خلال عموميتهم الطارئة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

السيسي يتفقد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة

هطول أمطار غزيرة على مناطق القاهرة والجيزة..فيديو

بورصة الدواجن .. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

أفغانية تبيع ابنتها مقابل 3 آلاف دولار لإطعام أطفالها.. صور

بعد أنباء رحيله .. مانشستر سيتي يبحث عن بديل جوارديولا

إقبال كبير على الفيلم اللبناني غذاء العيد بمهرجان القاهرة بعد عرضه دون رقابة

الأهلى يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كارتيرون

تصدع برج سكني 13 طابقا بمنطقة فيصل وإخلاء العقارات المجاورة.. صور

حل بسيط للتأكد من حقيقة العروض والخصومات في الجمعة البيضاء

وزيرة السياحة تلتقى مذيعا أمريكيا شهيرا بعد الانتهاء من تصوير حلقة عن مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

فيديو

اقتصادي: التبادل التجاري بين مصر ولبنان مازال ضعيفا.. فيديو
غلق بوغاز رشيد وتوقف سوق الجمعة بالبحيرة بسبب الأمطار ..فيديو وصور
بالأرقام.. شناوي الأهلي ليس حارس مصر الأول..فيديو
الرئيس السيسي يتفقد أعمال أنفاق قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية.. فيديو وصور
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟