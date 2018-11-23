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أخبار العالم

6 نصائح من المخابرات البريطانية للمستهلكين في الجمعة السوداء

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
شادي عبدالله
نشرت المخابرات البريطانية، عبر حسابها بموقع تويتر، عدة نصائح من أجل أن يحمي المتسوقون عبر الإنترنت حسباتهم البنكية خلال ما يعرف بالجمعة السوداء.

ووفقا لما ذكرته قناة بي بي سي البريطانية، قالت المخابرات إنه يجب التأكد من استخدم أجدد تحديثات البرامج والتطبيقات الإلكترونية.
وثانيا: اختيار كلمات مرور قوية ومختلفة على الحسابات بالمواقع الإلكترونية.
ثالثا: كتابة عناوين موقع المتاجر الإلكترونية بدلًا من نقر الروابط التى تأتى في رسائل البريد الإلكتروني.
رابعا: تجنب الإفصاح عن المعلومات غير الضرورية خلال التعامل مع المتاجر الإلكترونية، حتى لو طلبت ذلك.
خامسا: لا داعي للذعر إذا ما راودك شك أنك وقعت ضحية لعملية احتيال.
سادسا: راقب حساباتك المصرفية خاصة تعاملاتك المالية التى تشعر أنها غير معروفة لك.

وأوضحت بي بي سي أن عمليات القرصنة الإلكترونية ينتج عنها خسائر مالية هائلة فقد تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي لهجوم كبدها 3.5 مليار جنيه استرليني.

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