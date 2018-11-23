منها مدينة الفضاء المصرية.. 22 مشروعا ضمن أهداف استراتيجية التعليم العالي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استراتيجيتها التى تقوم على 4 محاور رئيسية هي، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين نظم ومخرجات التعليم، وإنشاء فروع جامعات دولية.



وتستهدف الوزارة تنفيذ 22 مشروع لإنشاء جامعات ومعاهد ومراكز بحثية جديدة، ومنها جامعات أهلية دولية وهي الجامعة المقامة على جبل الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة اليابانية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.



وتعمل الوزارة على إنشاء 4 جامعات حكومية جديدة، وهي: جامعات مطروح، الأقصر، البحر الآحمر، الوادي الجديد، وإنشاء 4 جامعات تكنولوجية لأول مرة، وهي: القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف.



وبالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية، فتستهدف وزارة التعليم العالي، إنشاء مدينة الفضاء المصرية، معهد بحوث الإلكترونيات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



ومن بين المشروعات الكبرى التي تستهدف إنشاءها الوزارة، إنشاء فروع لجامعات دولية، الجامعات الكندية، الجامعات الأوروبية، الجامعات الإنجليزية، والإيطالية، والأمريكية.