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برلمان

المصريين الأحرار يزور دير درنكة لدعم وتعزيز السياحة الدينية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:41 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقى
نظم حزب المصريين الأحرار بأسيوط زيارة لعدد المواقع المدرجة ضمن مسار العائلة المقدسة لدعم وتعزيز السياحة الدينية.

وتفقد وفد الحزب وأعضاء هيئة المكتب بحضور النائب جمال عباس أمين المصريين الأحرار بأسيوط الأماكن الأثرية بدير درنكة، وسط استقبال حافل من الآباء الكهنة.

وتخلل الزيارة شرح تفصيلى لكافة معالم الدير الأثري، فضلا زيارة دير ريفا قمة الجبل الغربى.

وأكد "عباس"، إن المعالم الأثرية والسياحية الدينية تتطلب اهتماما خاص والترويج داخليا وخارجيا ضروريا، مشيرا إلى أن مصر ثرية وغنية بالمعالم والآثار وهي ثروة يجب استغلالها.
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