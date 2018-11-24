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برلمان

طلب إحاطة برلماني لفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
النائب أحمد حسن
النائب أحمد حسن
أمينة الدسوقى
قال النائب أحمد حسن عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن فصل الثروة المعدنية عن الوزارة على أن تكون هيئة مستقلة أو يتم ضمها للوزارة الصناعة أو تابعة لمجلس الوزراء.

واكد حسن فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الطلب سيتم مناقشته فى اللجنة النوعية المختصة داخل البرلمان، الأسبوع المقبل بحضور الوزارات المعنية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 من نوفمبر الجارى، بعد أن وافق فى جلسته الأخيرة على على تعديلات قانون التعليم فى مجموعة وأجل التصويت النهائي لجلسة لاحقة نظرا لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء.
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