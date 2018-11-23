بعد زيارة السيسي.. مصادر تعلن عن موعد عبور أول سيارة أنفاق قناة السويس

كشفت مصادر مطلعة بإدارة مشروع أنفاق أسفل قناة السويس اليوم الجمعة، عن موعد عبور أول سيارة بعد انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجئة للمشروع.



وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلي أنه من المقرر الاحتفال بعبور أول سيارة نفق أسفل قناة السويس بالإسماعيلية يوم 23 ديسمبر ضمن احتفالات مدن القناة بعيد النصر.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة الإسماعيلية لتفقد أعمال الأنفاق والتي تتم أسفل قناة السويس.



وخلال الجولة التقى الرئيس بالعاملين بالمشروع، وتناول معهم الإفطار خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.



وقال أحد العاملين في الموقع: "تناولنا مع الرئيس إفطار فول وعدس".



كان انتهى العاملون في مشروع أنفاق الإسماعيلية من ما يقرب من 90% من أعمال المشروع بعد انتهاء حفر الماكينات وتركيب الحلقات الخرسانية.



وقال المهندسون العاملون في المشروع إن العمل يجري الآن لانتهاء أعمال الكهرباء وإنهاء رصف الطرق وتخطيطه في النفقين الشمالي والجنوبي.



وقالت المصادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه لتفقد أعمال العاصمة الإدارية الجديدة عقب انتهاء زيارة الإسماعيلية ضمن جولته لتفقد بعض المشروعات.