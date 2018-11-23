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مرأة

الأمير تشارلز يكشف عن الأسماء المحتملة لحفيده الرابع طفل هاري

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:36 م
هاري و ميجان
هاري و ميجان
رشا عوني
كشف الأمير تشارلز عن الأسماء المحتملة التي قد يختار منها ابنه الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل اسمًا لطفلهما الأول الذي سيولد في الربيع المقبل في 2019، وذلك خلال استقباله للضيوف في حفل بلندن مساء أمس الخميس.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الأمير تشارلز إن حتى الآن هناك اسمين فقط في قائمة الأسماء التي يعدها هاري وميجان، وهما كيلي وشين حيث تم تقديم اقتراحات لا حصر لها من أسماء الأطفال خلال جولة هاري وميجان في أستراليا الشهر الماضي.

وأعلن القصر الملكي خبر حمل ميجان ميركل دوقة ساسكس في شهر أكتوبر الماضي حيث كانت حاملًا في أشهر، ومن المقرر أن تلد ميجان في ربيع 2019.
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