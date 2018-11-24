أمين الفتوى يعلق على سؤال متصل ماذا نفعل عند عرض الإعلانات المخلة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعلانات المعروضة خلال إذاعة إحدى البرامج الدينية، طالما لا تخل بالذوق والأدب العام، فلا مانع من عرضها



جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونه "ما حكم الشرع في عرض إعلانات مخلة بالأدب العام خلال إذاعة برنامج ديني؟ "



وأضاف "عويضة"، أن هذه الإعلانات إذا كانت تروج لمنتج طبي يستخدم في علاج الأمراض، لا مانع من عرضها طالما لا تخل بالاداب والذوق العام إو تروج لشئ مخالف للدين الاسلامي.

