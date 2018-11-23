تفاصيل ترميم معبد الايبيت في الكرنك.. والعناني يصعد إلي السقالات.. صور

كشف د.مصطفي الصغير مدير عام معابد الكرنك تفاصيل ترميم وتطوير معبد الايبيت ضمن معابد الكرنك بالأقصر.



جاء ذلك أثناء جولة لوزير الآثار د.خالد العناني في المنطقة، حيث حرص العناني علي الصعود لأعلي سقالات الترميم، ليتابع العمل عن قرب.



قال الصغير إن العمل في المعبد بدأ منذ 6 شهور، ومن المقرر افتتاحه بعد انتهاء العمل في 18 أبريل المقبل في يوم التراث العالمي.



وقال الصغير إن الوصول إلي المعبد كان صعبا بسبب نباتات الأشواك التي كانت منتشرة، حيث لم تكن منطقة مفتوحة للزيارة.