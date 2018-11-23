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فن

خالد منيب يحيي ذكرى وفاة عمه عامر.. بهذه الطريقة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يحيي النجم الشاب خالد منيب ذكرى وفاة عمه الفنان الراحل عامر منيب العاشرة من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم (مفيش كلام يتقال ) والتي تشهد إبداع خالد في الكتابة والتلحين هذا بجانب صوته الموسيقي القوي.

وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب المقرر طرحه في ٢٦ نوفمبر يوم ذكرى وفاة عامر.

وسوف تظهر الأغنية علاقة خالد الإنسانية بعمه وكذلك الجانب الإنساني في حياة الراحل من خلال نشر صور ولقاءات تعرض لأول مرة للجمهور من خلال الفيديو كليب الذي يخرجه عماد قاسم.

وكان خالد أعلن منذ شهور عن دخوله المجال الفني من خلال أغنية التقل مزاج وهي أغنية شبابية عصرية أعادت إلى أذهان من سمعها صورة الراحل عامر منيب حيث شبه كثير من الجمهور والعاملين بالوسط الفني عامر بعمه سواء بالشكل أو طبقة الصوت وأيضا اختيار نوع الموسيقي المختلف.

لينك كليب مفيش كلام يتقال
https://www.youtube.com/watch?v=YLTm3VHa3a0&feature=youtu.be

لينك كليب التقل مزاج

https://www.youtube.com/watch?v=QT4ln788os4
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