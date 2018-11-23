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تعرف على الفرق بين الكراش زمان ودلوقتي .. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" تقرير فيديو من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين حول "الفرق بين الكراش منذ القِدم والآن"، تقديم الاعلامية ليلى عز العرب، وسالي حماد وياسمين فهمي.

وأشار أحد المواطنين، إلي أنه كان يهوي إرسال الخطابات على طريقة "عبد الحليم حافظ"، حيث أمضي أغلب مراحل مراهقته وشبابه الأولي التفكير في أماكن لتخبئة الخطابات.

وأوضحت إحدي السيدات، أن الارتباط في الماضي قبل وجود السوشيال ميديا كان يسمي "الجو"، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تعديل المصطلحات القديمة وتغييرها.
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