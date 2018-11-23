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كسر ماسورة مياه الصرف الصحى بالخط الرئيسى بمنطقة الكرور بأسوان

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:16 م
منطقة الكرور بأسوان
منطقة الكرور بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
أدى حدوث كسر بماسورة لخط الصرف الصحى الرئيسية بمدخل منطقة الكرور بمدينة أسوان إلى تدفق المياه فى عدد من المنازل، بجانب حدوث انهيار جزئى لأحد هذه المنازل.

وانتقل إلى موقع الكسر عدد من القيادات التنفيذية، وتم الدفع بسيارات كسح لشفط كميات المياه الموجودة بالمنازل وبالطريق الرئيسى لمدخل المنطقة.

وتقوم الأجهزة المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء أعمال الإصلاح للماسورة والخط بالشكل المطلوب.
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