علي جمعة يحذر من 4 كلمات شائعة بين الناس تلقي بهم في التهلكة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن قول الله تعالى: « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» لها تفسير آخر دون تعريض النفس لما فيه هلاك لها.





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كثير من الناس يفهمون قول الله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » فهمًا خاطئًا باعتبارها تعريض الشخص نفسه لأمور فيها خطورة عليه، منوهًا بأن السلف الصالح قد صححوا هذا الفهم لنا ، حيث أن المراد بالآية الكريمة ألا يُحسن الإنسان الظن بالله عز وجل، فيرتكب المعصية ويقول إن الله تعالى لن يغفر ذنبي.



