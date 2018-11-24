فنانون أثاروا الجدل بعضوية لجان تحكيم المهرجانات السينمائية.. انعدام الخبرة.. قلة الأعمال الفنية.. وأحمد ماهر يفضح لجنة المسرح القومي

راندا البحيري تشارك بعضوية لجنة تحكيم مهرجان يوسف شاهين

احمد مالك عضو لجنة تحكيم فى مهرجان الجونة

عائشة بن احمد تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى

لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومى تجبر احمد ماهر على الانسحاب



راندا البحيرى



احمد مالك



شارك أحمد مالك مؤخرا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ورد مالك على اختياره فى لجنة التكيم قائلا إن مهرجان الجونة يعطي مساحة للشباب، ويقدم رؤية معاصرة وشبابية داخل لجنة التحكيم، مضيفًا أنه يتمنى مساعدة الشباب.



عائشة بن احمد



تشارك التونسية عائشة بن أحمد فى لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية فى مهرجان القاهرة السينمائى المنعقد حاليا وينضم لها المخرج ابو بكر شوقى ومحمد القبلاوى.



وشاركت عائشة بن أحمد شاركت فى بطولة مسلسل "نسر الصعيد" بجانب محمد رمضان، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه رمضان الماضى، والعمل كان من إخراج ياسر سامى، وتأليف محمد عبد المعطى، وشارك فى بطولته كل من وفاء عامر ودرة وسيد رجب وشاركت فى مسلسل "أبواب الشك" مع الفنان خالد سليم ولقاء الخميسى وتامر شلتوت ونبيل عيسى ومن تأليف محمد ناير.



يذكر أن عائشة بن أحمد بدأت التمثيل فى مصر عام 2015 من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ونالت نجاحا وشهرة كبيرة من خلال شخصية "قمر الزمان"، ثم شاركت بعد ذلك فى مسلسل "شهادة ميلاد" مع الفنان طارق لطفى، وفيلم "الخلية" مع الفنان أحمد عز.



محمد خميس



شارك محمد خميس مؤخرا كعضو بلجنة تحكيم مهرجان «ع الضيق» لمسرح الغرفة، بدورته الثانية والذي تقام فعالياته بالإسكندرية من يوم 1 نوفمبر حتي 7 من نوفمبر الجاري.



ويشاهد محمد خميس، العروض المتقدمة مع باقي لجنة التحكيم التي تتكون من ريهام عبد الرازق، ومهندس الديكور وليد السباعي.



احمد ماهر ينسحب من مهرجان المسرح القومى بسبب لجنة التحكيم



شهدت الدورة الاخيرة من المهرجان القومى للمسرح انسحاب الفنان احمد ماهر بعرضه المسرحى " شباب فى عيون الرسول" وقال احمد ماهر لـ صدى البلد انه انسحب من المهرجان لان لجنة تحكيم المهرجان لا تعرف اى شىء عن المسرح لكى يقوموا بالتحكيم.

شهد اكثر من مهرجان سينمائى اختيار عدد من الفنانين الشباب للمشاركة فى لجان التحكيم، ليسوا من أهل الخبرة فى عالم الفن بالإضافة إلى قلة اعمالهم.. ويستعرض صدى البلد ابرز الفنانين الذين اثاروا الجدل لمشاركتهم فى لجان تحكيم المهرجانات.اختيرت الفنانة راندا البحيري، كعضو لجنة تحكيم للمرة الثالثة بمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة بدورته التاسعة، وتضم اللجنة المخرج ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن احمد، مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق، المهرجان يديره المخرج الدكتور طوني نبيه، ويترأسه مدير التصوير طارق التلمساني.