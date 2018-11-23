رئيس الترسانة لـ صدى البلد: مديونيات وأزمات الشواكيش.. وشبيه تريكة.. فيديو

الجمعية العمومية طالبتني بالترشح للانتخابات.. وأسعى لجعل الترسانة بيئه استثمارية جيدة

-نسعى للوصول للممتاز.. ونمتلك العديد من اللاعبين في مستوى أبو تريكة

-15 مليون جنيه حجم مديونيات النادي عند توليّ رئاسته



كيف كانت البداية مع نادي الترسانة؟



لست غريبا علي نادي الترسانة انا متواجد منذ عام 2005، واستمريت حتى عام 2011 وابتعد بسبب بند 8 سنوات وكنت متابع النادي من الخارج واصبحت الاحوال متدهوره حيث كان الفريق مهددا بالهبوط الي الدرجة الثالثة وكان اعضاء الجمعية العمومية يسألوني متي اترشح مما اضطرني اخوض الانتخابات وبقائمة علي كفاءة عالية وكل منهم يعمل في مكانه .



كيف كان شكل الانتخابات بالنسبة لعضو الجمعية العمومية وكيف مرت عليك ؟



كانت الانتخابات والجمعية العمومية مهملة لا احد يهتم سوي لفريق الكرة ومشاهدة المباريات ولم يكونوا يعلمون ان الانتخابات هي التى تقود النادي في كل شئ



ماذا كان وعدك للجمعية العمومية ؟



عمل شكل جديد لنادي الترسانة علي المستوي الاجتماعي والثقافي وسأعمل علي بناء مسرح عرائس وسينما للأطفال بالاضافة لمكتبة لان هذا دوري كرئيس ناد يجب توعية الاطفال والحفاظ عليهم



هل النادي بحاجه لمزيد من الدعم والاستثمار؟



لا يوجد استثمار بدون بيئة تصلح للاستثمار وبالفعل بدأنا في العمل من خلال البوابة الرئيسية للنادي بشكلها الجديد لإعطاء روح للمستثمر والاعضاء بالفرحة والبهجة وتليق بإسم النادي وبعدها حديقة الاطفال والعضويات زادت بشكل كبير ونمهد الطريق للاستثمار.



أولى المشاكل التي واجهتك؟



محلات نادي الترسانة كان إيجارها 100 ج فقط ودخلنا في مفاوضات مع الشئون القانونية وأصبح دخل المحلات بشكل يليق بنادي الترسانة ونسعي لبناء 20 محلا جديدا لزيادة الدخل للنادي.



ما رايك في اداء الفريق منذ قدومك؟



الفريق اصبح في حالة جيدة الموسم الماضي كان الفارق 11 نقطة ومهدد بالهبوط نجحنا في الحفاظ علي وجودنا في القسم الثاني وعملنا علي الموسم الحالي بالحفاظ علي اللاعبين الاساسيين وعمل المزيد من الصفقات حتي يكون لدينا فريق علي مستوي عال وهو ما حدث في الوقت الحالي النتائج جيده ونسير بخطي ثابتة ونطمح للصعود.



هل هناك سبب لخسارة المركز الاول الموسم الماضي في اخر مواجهتين؟



عملنا معسكرا يومين واللاعبون كانوا مضغوطين وطلبت من المدير الفني اراحتهم لكنه رفض وانا لا احب التدخل في عمله بالطبع واعجبت بمحمد صلاح مدرب فريق نجوم المستقبل لأنه اعطي لاعبيه راحة اما الشواكيش بحجم الضغط عليهم لم يقدروا علي اللعب.



هل مازالت أساطير النادي في دعمك ومساعدتك؟



بالطبع اساطير النادي متواجدون في لجنة الكرة وهم مصطفي رياض ورأفت مكي ومحمود حسن يساعدونا في قطاع الناشئين وفي الصفقات هم خبرات لا نستطيع الاستغناء عنهم.



هل كنت تسعي لإفشال الجمعية العمومية؟



ما حدث عكس ذلك لم يهمني الامر في الاصل لو كنت اريد افشال العمومية لكنت رشحت اي عضو امام صلاح عبدالفتاح ولكنه قيمة وقامة ونحن في انتظاره.



ما سبب نقل 15 عاملا بعد العمومية؟



نقل العاملين بسبب تواطؤهم في العمل وكلهم انتقلوا للمكان الذي يستحقوه وهي عملية تدوير مش أكثر.



الخطط الاستثمارية لزيادة الدخل؟



الحصول علي موافقة بناء 20 محلا لزيادة دخل النادي بالاضافة الي شاشة اعلي البوابة واكاديميات من الفيوم حتي اسوان لعودة الشواكيش مرة أخرى.



ما الذي يحتاجه الفريق في الوقت الحالي ؟



نحن في حاجه لمهاجم صريح وهذه مشكلة مصر والمنتخب وننتظر التعاقد مع مهاجم خلال الفترة القادمة



ابنك بيدفع ثمن رئاستك للنادي؟



في البداية اما الآن عمر يحصل على إشادة الجميع في النادي ولن يرحل عن الشواكيش إلا عند الصعود الموسم المقبل.



رأيك في اداء وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي؟



الدكتور يمتلك فكرا استثماريا عاليا ويساعد النادي في حمام السباحة وطلبنا منه العديد من الاشياء وهو متفاهم جدا



هل ستترشح مرة اخري لرئاسة النادي؟



لا أفكر في الترشح هدفي الوصول للممتاز والنادي يكون علي مستوي عال وبعدها سأسلم الراية لمن بعدي.



ذكرياتك مع حسن الشاذلي ؟



خلدنا اسم حسن الشاذلي اسطورة النادي وهداف مصر وعلم من أعلام الكرة ..في إحدى المرات اختلفنا علي تشكيل جهاز في وقت سابق وحزنت لكن بعدها اتضح انه كان علي الصح وحقق ما يريده ..وظل يذكرني بها في اي موقف يحدث بيننا



ما الخطأ الذي وقعت فيه ؟



ترك احمد فوزي حارس المرمي يعتزل اثر في الفريق جدا



ما حجم المديونيات علي النادي عندما استلمت الادارة ؟



15 مليون جنيه مديونية وكان في خزينة النادي 200 الف جنيه ويتم التسديد بالاقساط لكن منذ ان اتيت يتم الدفع اولا بأول



هل يوجد لاعب شبيه لأبو تريكة؟



رضا لاعب فريق 98 اتوقع أن يكون أبو تريكة جديدا.