محافظ شمال سيناء يستعرض جهود إعادة إعمار قرية الروضة

استعرض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعمال تطوير قرية الروضة بشمال سيناء وتسليم البيوت من قبل المؤسسات الخيرية المانحة.



تم تسليم المستفيدين من أبناء القرية شهادات أحقيتهم في المنازل التي تم إنشاؤها وتطويرها, وتم تسليم شهادة إعمار منزل بقرية الروضة بالمحافظة، لأسرة الشهيد توفيق محمد حسن, والتى تسلمتها زوجته.



وقام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسليم شهادة رفع كفاءة منزل بقرية الروضة بشمال سيناء لأحد أسر الشهداء.



كما قام الدكتور سعيد عامر، ممثل الأزهر بتسليم شهادة إعمار منزل لأحد أسر الشهداء، وتم تسليم شهادة توسعات بمدارس آل جرير والروضة.



وسلم اللواء مصطفى العجوز رئيس جهاز التعمير، شهادة إعادة إعمار 4 منازل لأبناء القرية.



كما تم تكريم السيدة فاطمة الملقبة بـ"أم الشهداء"، وسلم الدكتور حبشى النادى رئيس جامعة العريش شهادة بمنحة دراسية مجانية لأحد طلاب القرية.



وأعلن رئيس جمعية الأورمان، تخصيص منحة زواج لبنات الشهداء وقت عقد القران للفتيات وتم تسليم شهادة لزوجة شهيد.