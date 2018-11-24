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ديني

بهذه الأعمال يزيد الله بركته على عبده

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العبد المؤمن لا يخلو دائما من التقصير في حق الله تبارك وتعالى.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" في إجابته عن سؤال مضمونه " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم ولكن لم أستطع رؤية وجه، هل هذا يدل على كثرة ذنوبي ؟ "

وأَضاف "عويضة" أنه حتى لو زدنا طاعة لله وذكر وشكرا له، هذا شئ قليل جدا في جنب ما أنعم الله علينا من كثير النعم، يكفي أنه تبارك وتعالى أعطانا لسانا يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 

وأوضح أمين الفتوى، أن عدم رؤية وجه الحبيب في الحلم لا يدل على أي معاصى أو ذنوب، لافتا إلى أنه يجب على الإنسان أن يصلح ما بينه وبين ربه ويكثر من الصلاة على النبي والإكثار من قراءة القرآن، بذلك يفتح الله لعبده بابا للبركة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكره والتعلق به وتطبيق سنته في كل عمل.
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