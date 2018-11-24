بهذه الأعمال يزيد الله بركته على عبده

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العبد المؤمن لا يخلو دائما من التقصير في حق الله تبارك وتعالى.





جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" في إجابته عن سؤال مضمونه " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم ولكن لم أستطع رؤية وجه، هل هذا يدل على كثرة ذنوبي ؟ "





وأَضاف "عويضة" أنه حتى لو زدنا طاعة لله وذكر وشكرا له، هذا شئ قليل جدا في جنب ما أنعم الله علينا من كثير النعم، يكفي أنه تبارك وتعالى أعطانا لسانا يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم



