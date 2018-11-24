طريقة تحضير حلوى الحجازية اللذيذة في المنزل

تعتبر "الحجازية" واحدة من أشهر الحلويات الشرقية والمرتبطة بمحافظة الإسكندرية، حيث انها تتمتع بمذاق خاص وشهي للغاية، لذا وضع الشيف محمد حامد طريقة تحضيرها على صفحته الشخصية فيس بوك.



وإليكم الوصفة بالتفصيل.



المقادير :-

4 كوب سميد بسبوسة

كوب وربع دقيق

ربع باكو بيكنج بودر

كوب زيت ذرة

نصف كوب سمنة

رشة ملح

باكو خميرة

ماء زهر

ماء للعجن

(الحشو)

زبيب

جوز هند دفر

فول سوداني مجروش

قرفة بودر

(الشربات)

نصف كيلو سكر

ربع لتر ماء

عصير ليمونة



طريقة تحضير الحجازية:



1- نضع ببوله قليل من الماء الدافئ مع ملعقتين من الشربات الثقيل ثم الخميرة وماء زهر.



2- نقلب السمنة والزيت مع بعض، ونضع ببولة أخرى الدقيق مع السميد والملح والبيكنج بودر، ونضيف عليهم السمنة مع الزيت ونبسهم جيدًا مع بعض، ثم ننزل بالماء المضاف له الخميرة ولا نعجن كثيرًا حتى لا تأخذ العجينة عرق.



3- نغطيها ونتركها تخمر ثم نحضر صينية، وندهنها سمنة ونقسم العجينة على جزأين.



4- نأخد أول جزء ونفرده بالصينيه، ونضع الحشو ونقلب الزبيب مع جوز الهند والسوداني، والقرفة وملعقتين من الشربات الثقيل



5- نأخذ الجزء المتبقي من العجينة، ونفرده بين كيسين من البلاستيك، ونضعه فوق الحشو ونقطعها بسكين ونزينها بلوز ونتركها تتخمر مرة أخرى.



6- نضعها بالفرن وبعد خروجها نسقيها بشربات ثقيل بارد.