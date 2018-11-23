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منوعات

أيهما أقوى المرأة أم الرجل.. فريق نساء خارقات يجيب بعد رحلة رهيبة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:29 م
صدى البلد
محمد علي
فجرت صحيفة الإندبندنت البريطانية جدلية جديدة حول القوة الغالبة هل هي للرجل أم للمرأة، أم أن الإثنين يتمتعان بنفس القوة برغم ظهور المرأة على أنها الجانب الأرق والأضعف.

ولم تترك الإندبندنت الأمر للجدل كثيرًا لكن دعمته ببحثٍ جديد يقول إن المرأة ليست أضعف من الرجل بل هي في قوته، وهو ما يعني خرق الأساطير حول تأثير النشاط البدني الشديد على النساء.

وقالت الصحيفة، إنه بعد قرون من وصفها بأنها "الجنس الأضعف" ، تبين أن النساء رسميًا لديهن قساوة جسدية مثلهن مثل الرجال، حسب ما توصلت إليه أبحاث جديدة.

ومن خلال فتح الجدل وكشف النقاب على القوالب النمطية القديمة التي تقول إن الإناث لا يستطيعن التحمل، وجدت الدراسة أن النساء اللاتي أكملن بعثة عبر أنتاركتيكا وهي القارة القطبية الجنوبية المتجمدة، انتشرن بشكل مماثل وقمن بما كان متوقعا من الرجال جسديًا من حيث المجهود.

وجاء الكشف الجديد في بحثٍ، تم تقديمه في المؤتمر السنوي لجمعية الغدد الصماء في جلاسكو، وهو أول من اقترح أنه مع التدريب المناسب، فإن النساء لسن أكثر عرضة للمشاكل الصحية من الرجال في الظروف الجسدية الشديدة.

وفحصت الدراسة ست جنديات من الجيش البريطاني قمن برحلات عبر انتاركتيكا في يناير.

وكان الفريق النسائي الذي أطلق عليه اسم "مايدز آيس مايدن" أول من أكمل الرحلة التي استمرت لمدة 62 يومًا، والتي شملت 1.056 ميلًا من الجولات في الرياح العاتية ودرجات الحرارة المنخفضة و حمل 80 كجم من المعدات.

وخضعت كل مشاركة لتدريب بدني قاس قبل الشروع في الرحلة الاستكشافية وتم قياس علامات مختلفة عن صحتهن من قبل فريق من الأطباء ، مثل مستويات التوتر ، ووزن الجسم ، ومستويات الهرمونات الإنجابية والتمثيل الغذائي وقوة العظام والسكر وغيرها، وكن بحالة مثالية مع اختلاف أعمارهن.

وعند الانتهاء من الرحلة، وجد الباحثون أن الفريق النسائي الضارب، عاد ومعدلاته الحيوية والصحية كما هي.

وقاد الدراسة الدكتور روبرت جيفورد من جامعة جلاسجو وزملاؤه من جامعة ادنبره والمركز الملكي للدفاع.

وقال جيفورد "إن النتائج التي توصلنا إليها تحتوي على بعض البيانات التي يحتمل أن تكون خرق للأسطورة بشأن تأثير النشاط البدني الشديد على النساء".

ويأتي هذا البحث بعد شهر واحد من إعلان وزير الدفاع جافن ويليامسون أن جميع الأدوار في الجيش البريطاني مفتوحة الآن أمام النساء لأول مرة في التاريخ.

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