الحكومة الفلسطينية: القدس عاصمة دولتنا ورمز وجود وبقاء شعبنا

شددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب العربي الفلسطيني.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود -في بيان اليوم الجمعة- "إن منع سلطات الاحتلال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير شئون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث من السفر يقع في دائرة العدوان الاحتلالي المتواصل على عاصمتنا المحتلة، وعلى شعبنا وقيادته ورمز وجوده.



وأضاف "أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة تستند الى البلطجة والتسلط لا يقدم عليها سوى الاحتلال"، و"الاعتداء على حريات التنقل والسفر في عصرنا، عصر ما بعد التقدم والتواصل وإلغاء المسافات، يقدم دليلا آخرا على أن وجود واستمرار الاحتلال يمثل أشد العصور في التاريخ انحطاطا وتحجرا وظلاما، وأن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي المعاصر والمتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال في سبيل إشاعة ونشر العدل والسلام والاستقرار في بلادنا والعالم".