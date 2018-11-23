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أخبار البلد

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. وتدعو السائقين توخي الحذر على الطرق

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة حالة من عدم الاستقرار.

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد منذ الأمس الخميس مستمرة حتى يوم الأحد القادم، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بسبب انخفاض في درجات الحرارة الملحوظ.

أوضح عبدالعال، في تصريح ل"صدى البلد"، أن سقوط الأمطار مستمر على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة، وتكون سيولا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأشار إلى أن الطقس يبدأ في التحسن الأحد ثم تنحصر الموجه تماما يوم الأثنين المقبل، مطالبا السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة وإضاءة الأنوار الخلفية للسيارة، وترك مسافات أمان.

حذر عبد العال، الصيادين من النزول إلى البحرين الأحمر والمتوسط وتجنب كافة الأنشطة البحرية اليوم وغدا بسبب اضطراب الملاحة البحرية.
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