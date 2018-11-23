وضع حجر الأساس لمركز شباب الروضة بتكلفة 7.5 مليون جنيه

قام محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة بوضع حجر الأساس بمركز شباب الروضة بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بحضور نائب وزير الرياضة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ شمال سيناء السابق اللواء عبد الفتاح حرحور، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونواب شمال سيناء ورجال أعمال وعدد من رجال المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وإيهاب بيتا، مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.



قال بيتا، إن القوات المسلحة تكفلت بملعبين لكرة القدم بمدرسة الروضة وأن وزارة الرياضة سوف تعمل على بناء مركز الشباب والملعب الخماسي والملعب الكبير بوسط القرية وإجراء حركة تعمير على جميع مراكز الشباب بتلك المناطق.