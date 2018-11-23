تجديد الثقة في العجوز وغرامة للاعبي البلدية بعد الخسارة من الأولمبي

جدد مجلس ادارة نادي بلدية المحلة، الثقة في أحمد العجوز المدير الفني لفريق كرة القدم الأول وذلك بعد تعرض الفريق للهزيمة أمام منافسه الأولمبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني.



ووقع مجلس إدارة البلدية عقوبات مالية على لاعبى الفريق، فى الوقت الذى قرر فيه مصطفى الشامى المشرف العام على الكرة ببلدية المحلة عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لمناقشة أسباب الخسارة من الأوليمبى فى مباراة الأمس.



وأكد الشامي أن الخسارة واردة فى كرة القدم وأن ما حدث فى مباراة الأمس أمر طبيعي فى كرة القدم، مطالبا لاعبي الفريق والجهاز الفنى بالعمل على تجاوز الكبوة الحالية وتحقيق النقاط الثلاث فى مباراة دمنهور المقبلة من أجل مصالحة جماهير الفريق التى تحلم برؤية فريقها فى الدورى الممتاز.



جدير بالذكر أن فريق الأولمبي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 14 نقطة.