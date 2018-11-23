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رياضة

مسئولو الجونة في سويسرا لتفعيل توأمة لوتسيرن

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:56 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
سافر وفد رباعي من مسؤولي نادي الجونة، إلى سويسرا لتفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة بين الناديين مطلع الموسم الحالي.

ويضم وفد الجونة محمد الحصري وحسام الزناتي ومحمد مصطفى وعمر توني.

وتستهدف توأمة الجونة مع لوتسيرن السويسري، تبادل الخبرات الفنية والإدارية بشكل فعلي لتطوير منظومة كرة القدم والإطلاع على الأساليب المتطورة فنيا وإداريا.
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