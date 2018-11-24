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ديني

علي جمعة: ترك صلاة الفجر بسبب النوم ليس حراما في هذه الحالة.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه إذا ترك المسلم صلاة الجمعة أو الفجر وغيرها من العبادات بسبب النوم، فإنه يقع في الحُرمة في هذه الحالة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا ترك المسلم صلاة الجمعة أو الفجر لأنه غلبه النوم يعتبر متعمدًا؟»، أنه في حال غلب النعاس الشخص ونام عن صلاة الجمعة أو الفجر وما نحوها من الصلوات، فإنه لا يعد متعمدًا ويُرفع عنه القلم – حيث يرفع عن من نام-، إذا لم يكن هذا نظام حياة.

وأضاف أنه لو جلس يتعمد النوم عن صلاة الفجر أو الجمعة وما نحوها كنظام حياة، بأن يسهر إلى الفجر وينام عندما يؤذن للصلاة، أو أن تقول له أمه «الفجر أذن يا بني اذهب للنوم وليس للصلاة، كما جاء بالأفلام القديمة، بمعنى أن وقت الراحة يأتي مع أذان الفجر أو مع العبادات عامة».

وتابع: أي أنه لو كان نظام حياة فالحرمة في هذا النظام الذي لا يراعي العبادات لله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لن تكون الحُرمة في ذات النوم، وإنما في نظام الحياة.
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