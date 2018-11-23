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مرأة

تخلصي من اسمرار الرقبة في 15 دقيقة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
رشا عوني
تعاني الكثير من الفتيات والرجال أيضًا من أزمة اسمرار الرقبة بشكل واضح يفسد إطلالتهن ويعرضهن لمواقف محرجة، نتيجة التعرض لأشعة الشمس، كذلك اسمرار المناطق الحساسة نتيجة استخدام بعض مزيلات العرق والحلاقة.

ويمكنك التخلص من هذا الاسمرار في 15 دقيقة فقط من خلال وصفة طبيعية وبسيطة من مطبخك، كما عرضها موقع tipsofhealthyliving:

وكل ما ستحتاجينه : ملعقة كبيرة ملح + ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم "صودا الخبز" + ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة : اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس ثم ضعيه على المنطقة السمراء واتركيه لمدة 20 دقيقة، وبعدها اغسليه بالماء، وكرري التجربة مرتين أسبوعيًا حتى تلاحظين الفرق.
تخلصي من اسمرار الرقبة في 15 دقيقة
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