هؤلاء المدربون أقالهم الأهلي لسوء النتائج.. باتلر وديكسي وكارتيرون

مساء ليلة أمس الخميس قرر مجلس إدارة الأهلي إقالة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك بعد خروج الفريق من البطولة العربية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الوصل الإماراتى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بدور الـ16، وكانت مباراة الذهاب انتهت فى برج العرب بالتعادل 2-2.





وحددت إدارة الأهلي ثلاثة شروط أساسية فى المدرب الأجنبي الجديد من أجل التعاقد معه أهمها الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية كاملة بالكرة الأفريقية.





ومكث باتريس كارتيورن داخل القلعة الحمراء خمسة شهور وعشرة أيام وتعتبر هذه الإقالة من أسرع الإقالات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي مؤخراً، وكان تاريخ المارد شاهدا على عدد من المدربين الأجانب الذين استغنت عنهم إدارة النادي لسوء نتائجهم مع الفريق.





في السطور القليلة القادمة نستعرض أهم هؤلاء المدربين الذين استغنت عنهم إدارة الأهلي، ولم يكن باتريس كارتيرون هو الأول ولن يكون الأخير فالقائمة تطول.



