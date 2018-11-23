هؤلاء المدربون أقالهم الأهلي لسوء النتائج.. باتلر وديكسي وكارتيرون

مساء ليلة أمس الخميس قرر مجلس إدارة الأهلي إقالة المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك بعد خروج الفريق من البطولة العربية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الوصل الإماراتى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بدور الـ16، وكانت مباراة الذهاب انتهت فى برج العرب بالتعادل 2-2.
وحددت إدارة الأهلي ثلاثة شروط أساسية فى المدرب الأجنبي الجديد من أجل التعاقد معه أهمها الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية كاملة بالكرة الأفريقية.
ومكث باتريس كارتيورن داخل القلعة الحمراء خمسة شهور وعشرة أيام وتعتبر هذه الإقالة من أسرع الإقالات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي مؤخراً، وكان تاريخ المارد شاهدا على عدد من المدربين الأجانب الذين استغنت عنهم إدارة النادي لسوء نتائجهم مع الفريق.
في السطور القليلة القادمة نستعرض أهم هؤلاء المدربين
الذين استغنت عنهم إدارة الأهلي، ولم يكن باتريس كارتيرون هو الأول ولن يكون
الأخير فالقائمة تطول.
جيف باتلرفي بداية موسم 1987-1988 تولفى المدرب الإنجليزي جيف باتلر الإدارة الفنية للأهلي خلفاً لطه إسماعيل، وبالرغم من وصول الفريق لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في عام 1987 إلا أن تراجع النتائج في الدوري وسوء مستوى المدرب الإنجليزي دفع إدارة الأهلي للاعتماد على مساعده أنور سلامة بشكل أساسي، ثم الاستغناء عن باتلر عقب نهاية بطولة دوري الأبطال مباشرة في ديسمبر بعد خمسة أشهر من توليه المهمة.
مايكل إيفريت
وفي موسم 1991-1992، استعان الأهلي بالمدرب الإنجليزي مايكل إيفرت بعدما تولى تدريب المقاولون العرب والزمالك في فترتين سابقتين وحقق معهما نجاح نسبي، إلا أن الفريق حقق نتائج سيئة للغاية وتراجع للترتيب التاسع في الدوري، لتتم إقالة إيفرت وتعيين شوقي عبد الشافي بصورة مؤقتة في نوفمبر 1991.
ديكسي
في عام 2001، وعقب رحيل الألماني راينر تسوبيل تعاقد الأهلي
مع مواطنه هانز يورجن دورنر الشهير بإسم ديكسي، لكن المدرب الذي سبق له اللعب لمنتخب
ألمانيا الشرقية قبل الوحدة لم يحقق طموحات الفريق، واكتفى بالتتويج بلقب كأس مصر
2001 في ذات اليوم الذي تم الإعلان فيه عن رحيله وتعيين البرتغالي مانويل جوزيه خلفا
له.
بونفرير
وقبل أن يكمل موسمه الأول، أقال الأهلي مدربه الهولندي بونفرير
بسبب خسارة لقب دوري 2002-2003 في الجولة الأخيرة أمام إنبي، وكان الفريق قد فقد قبلها
لقبه في دوري الأبطال بالخروج من مرحلة المجموعات، بونفرير الذي سبق له التتويج بذهبية
أولمبياد أطلانطا 1996 مع نيجيريا أقيل قبل خوض الفريق لمباريات كأس مصر ليتم تعيين
فتحي مبروك بشكل مؤقت.
أوليفيرا
كما أن المدرب البرتغالي أوليفيرا أتى ليتولى تدريب الأهلي
في صيف 2003، لكنه لم يكمل خمسة أشهر ليرحل عن تدريب الفريق بعدما خرج الأهلي من بطولة
كأس الاتحاد الإفريقي وتراجعت نتائجه في الدوري والبطولة العربية، والخسارة من الإسماعيلي
برباعية كانت القشة الأخيرة قبل إقالة أوليفيرا وتعيين فتحي مبروك مدرباً مؤقتاً، ثم
عودة مانويل جوزيه من جديد.
جاريدو
وبعد تتويج الأهلي بلقب الدوري موسم 2014-2015 بقيادة المدرب
الؤقت فتحي مبروك، عين الأهلي الإسباني الشاب خوان كارلوس جاريدو مدربا له، وقتها تُوج
الفريق بلقبي السوبر المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، لكن خسارة السوبر الإفريقي
وتراجع النتائج في الدوري أثارا الغضب حول جاريدو، وجاء الخروج من دور الـ16 لدوري
أبطال إفريقيا ليطيح بالإسباني الذي تمت إقالته في مايو 2015.
بيسيرو
وسط جدل كبير تم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً للأهلي
في أكتوبر 2015، وتذبذبت نتائج الفريق مع البرتغالي بصورة كبيرة، وفي يناير 2016 وبعد
ثلاثة أشهر فقط على تعيينه، تم الإعلان عن رحيل بيسيرو بالتراضي ليتولى تدريب بورتو
البرتغالي، وخلفه عبد العزيز عبد الشافي بصورة مؤقتة.