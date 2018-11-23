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جهود الحكومة لتطوير قرية الروضة.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي مصطفي بكري تقرير فيديو عن قرية الروضة بشمال سيناء، في ذكرى الحادث الإرهابي بمسجد قرية الروضة العام الماضي.

وقدمت الحكومة الدعم والتطوير لقرية الروضة التي كانت تعاني مشاكل في قطاع الكهرباء وتوصيلها.

أوضح الفيديو التطوير داخل منازل سكان القرية التي يتميز أغلبها بعدم وجود أسقف خرسانية، حيث يواجههم الكثير من المتاعب خلال سقوط الأمطار.
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